Kadınlar ligi için çalışmalar başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 18.00’de kadın futbol ligi takımları ve yetkilileri ile bir toplantı organize ediyor. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan toplantıda ülkedeki kadın futbolunun durumu konusunda fikir alışverişinde bulunulacağı, bu sebeple kadın futbolu konusunda çalışmalar yapan kulüplerin temsilcilerinin toplantıya katılımlarının beklendiği belirtildi
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.