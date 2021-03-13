Şerifoğlu: Doğa boşluk tanımaz

Eralp Şerifoğlu, BAL’a giden futbolcularımız konusunda açıklamalarda bulunurken, “Doğa boşluk tanımaz. Gençlerimiz güle güle gidip gelsinler. TFF, federasyonumuzla kalıcı bir protokol bile yapmadı. Ceza korkusuyla yolları kapattı.” ifadelerini kullandı

Futbolumuzun önemli teknik adamlarından Eralp Şerifoğlu, Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) giden futbolcularımız konusunda açıklamalarda bulundu.

Eralp Şerifoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaları şöyle:

“Doğa boşluk tanımaz. Gençlerimizin birçoğu futbolsuz geçen bu dönemde büyük sıkıntılar yaşadı, yaşıyor.Bazı kulüplerimiz elinden gelen desteği yapmış olsa da gerçek ne yazık ki budur.

Gençlerimiz güle güle gidip gelsinler.Onların sorumluluğu oynadıkları kulüpleredir. Hepsi de doğru kararı verecek yaştadır. Hepsine başarılar dilerim.

Ve bunca yıldır ambargolar altında yok olan yetenekli gençlerimize yürüyebilecekleri bir yol gösteremedik.KahGüney’e, kah BAL’a,oradan oraya savruldular. Şahsi ilişkileri ve yeni dönemde" menejerler aracılığıyla kendilerine çıkış yolu aradılar.

Bizi tanıyan tek ülke olan Türkiye'nin Futbol Federasyonu, bizim federasyonumuzla kalıcı olan ve gençlerimize üst seviyede futbol oynamanın yollarını açacak, kulüp, oyuncu ilişkilerini, eğitimini, gelişimini belirten tek bir protokol bile yapmadı, yapılamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),alacağı ceza korkusu tüm yolları kapattı. Genç nesiller bu bedeli ödedi. Bu şartlar devam ettikçe,futbolumuzun sorunları ne yazık ki hiç bitmeyecek.

