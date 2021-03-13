Aşina: Futbolcularımızın yurt dışında oynamasında sıkıntı yok

Akay Aşina, BAL’a giden futbolcularımız konusunda açıklamalarda bulunurken, “Futbolcularımızın yurt dışına gidip futbol oynamasında sıkıntı yoktur. Ne kadar futbolcumuz yurt dışına giderse o kadar iyi olur. Tepkimiz, emek verdiğimiz futbolcularımızın, giderken kulüplerin emekleri yokmuş gibi davranmalarınadır.” ifadelerini kullandı

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) giden futbolcularımız konusunda açıklamalarda bulundu.

Akay Aşina’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaları şöyle:

“Herhangi bir futbolcunun yurt dışına gidip futbol oynamasında sıkıntı yoktur.Benimbu konudaki şahsi görüşüm budur.

Ne kadar futbolcumuz yurt dışına giderse o kadar iyi olur. Bu Türkiye veya başka bir ülke olabilir. Ben bu duruma sevinirim.Hatta giden futbolcuma başarılı olması adınada iyi dileklerde ve temennilerde de bulunurum.

Burada yaşanan sıkıntıhiçbir kulüp yetkilisinin herhangi bir şekilde aranıp, sorulmamasıdır. Bu memlekette ayakta kalan üç beş kulüp yetkililerinin de verdiği emekleri lütfen boşa saymayın.Tepkimiz, bu kadar senedir emek verdiğimiz futbolcularımızın, yurt dışına giderken kulüplerin üzerlerinde hiçbir hakları, emekleri yokmuş gibi davranmalarınadır.

Türkiye Bölgesel Amatör Lige giden tüm futbolcularımıza başarılar dilerim.İnşallah Türkiye Bölgesel Amatör Ligden daha iyi liglerde oynama fırsatı yakalarlar.”

