Serhatköy Sahası, ot ve diken tarlası

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Serhatköy’ün yıllar önce maçlarını oynadığı Serhatköy Sahası, sahalıktan çıktı. SerhatköySpor Kulübü geçtiğimiz sezon ev sahibi olduğu maçlarını farklı sahalarda oynamıştı.

Yıllardır kullanılmadığı için futbol sahası özelliğini yitiren Serhatköy Sahasının toprak zemininde her türlü ot ve diken çıkıyor. Sahayı çevreleyen teller de birçok yerde yıkılıp delinirken, saha daha çok bir tarlayı andırıyor.

