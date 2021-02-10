Çağlar Davutoğlu Sahasının tabelası da çürüdü

Yıllar önce önemli bir maddiyat kullanılarak çim zeminli yapılan Çağlar Davutoğlu Sahası, Yeşilyurt kulübünün faaliyetlerine ara verdiği dönemden sonra kururken, yıllardır içerisinde sadece otlar bitiyor

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Yeşilyurt’un yıllar önce maçlarını oynadığı Çağlar Davutoğlu Sahası, sahalıktan çıktı. Yeşilyurt Spor Derneği geçtiğimiz sezon ev sahibi olduğu maçlarını farklı sahalarda oynamıştı.

Yıllar önce önemli bir maddiyat kullanılarak çim zeminli yapılan Çağlar Davutoğlu Sahası, Yeşilyurt kulübünün faaliyetlerine ara verdiği dönemden sonra kururken, yıllardır içerisinde sadece otlar bitiyor.

Anayol üzerinde bulunan ve içerisinde her türlü otun olduğu, tabelası çürüyen Çağlar Davutoğlu Sahası, vatandaşlar tarafından otopark olarak da kullanılıyor.

