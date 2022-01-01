Sergen’in kaderi MR’da belli olacak

Birinci Lig lideri SFC Dörtyol'un genç futbolcusu Sergen Alpaslan’ın dizindeki probleminin anlaşılması için MR’ı çekilecek.
Nicosia Kıbrıs Kupasında oynanan SFC Dörtyol – Doğan Türk Birliği maçında takım arkadaşı Ahmet Vatanseven ile çarpışan Sergen'in dizi yarılırken, bağlarda da sorun oluştu.
Dizindeki yarıklara dikiş atılan Sergen Alpaslan’ın dizindeki şişliğin inmesi durumunda 3 Ocak Pazartesi günü MR’ı çekilecek. Evinde istirahatte olan SergenAlpaslan, dizine buz tedavisi uyguluyor.
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