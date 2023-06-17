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Serdarlı, Seracılar'ı 'Yedi' bitirdi

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Serdarlı, Seracılar'ı 'Yedi' bitirdi
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İkitisatbankası BTM İkinci Lig ikinci hafta maçında 8. Grupta Serdarlı,  Tatlısu Seracılar’ı konuk etti. Görneç Üç Şehitler Stadında oynanan ve Fatih Bardakçıoğlu’nun başarıyla yönettiği karşılaşma baştan sona Serdarlı üstünlüğünde geçerken maçın ilk devresi 3 – 0 tamamlandı. Goller ise Mustafa Yorgancı, Arda Özkan ve Baran Şahinsoy’dan geldi.
İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Serdarlı, Baran Şahinsoy, Caner İyci, Arda Özkan ve Ahmet Horoz’ın golleriyle maçı 7 – 0 kazandı. Serdarlı, bu galibiyetle 2’de 2 yapıp kayıpsız liderliğini sürdürürken, Tatlısu Seracılar ilk yenilgisini aldı.
(Foto: Richard BEALE)
 
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