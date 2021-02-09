Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü U20 Takımının başarılı antrenörü Talat Şentürk, talihsiz bir kaza geçirdi.

Sağ kolu kırılan Talat Şentürk’ün hastanede kolu alçıya alınırken, evinde istirahate çekildi. Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü de kulübün resmi sayfasından yaptığı paylaşımla Talat Şentürk’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Talihsiz bir kaza geçiren antrenörümüz Talat Şentürk’e acil şifalar dileriz.” ifadelerini kullandı.

