Şenol Güneş'in kozu hücum hattı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 30 Mayıs Pazar günü oynayacağı Galatasaray derbisine odaklandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu mücadelede hücum hattına güveniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, derbide en büyük kozu hücum hattı olacak.

Siyah beyazlılarda sağ tarafta Redmond, solda Cenk Tosun ileri uçta Vincent Aboubakar forma giyecek.

Redmond, Fenerbahçe derbisiyle çıkışa geçti.

Son 5 maçta 4 kez fileleri sarsan, 3 de gol pası veren İngiliz oyuncu, toplamda da takımına 6 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Sol kanatta görev alacak Cenk Tosun ise son yılların en formda sezonunu geçiriyor.

Takımın en golcü ismi konumundaki milli oyuncunun, 15 golü 4 de asisti bulunuyor.

Devre arasında takıma katılan Vincent Aboubakar da gollerine devam ediyor.

Toplam 7 golü bulunan Kamerunlu oyuncu, son 7 resmi maçın sadece 1'inde suskun kaldı.

Antrenmanlarda bu isimlerle yakından ilgilenen Şenol Güneş, görüntülü analizlerle rakibinin zayıf yanlarını oyuncularına ezberletmeye çalışıyor.

Siyah beyazlılar, maça baskıyla başlayıp erken gol bulmayı hedefliyor.



