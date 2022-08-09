Semih muradına erdi

Aksa Süper Ligin yeni ekibi Miracle Değirmenlik, güçlü bir kadro oluşturma çalışmaları doğrultusunda bir önemli transferi daha sonuçlandırdı.
Lefke Kulübü ile Semih Ünaldı'nın transferi konusunda bir süredir görüşmeleri sürdüren Miracle Değirmenlik yöneticileri sonuca ulaştı. Başkan Hakan Törehan ve Asbaşkan Ebru Törehan’ın ısrarlı girişimleri sonucunda Semih Ünaldı transferi gerçekleşmiş oldu.
Semih'in bu sezon kiralık ve önümüzdeki sezon için ise opsiyonlu bonservisli transferi konusunda anlaşmaya varıldı.
Geçtiğimiz gün Semih, transferi konusunda engel çıkarıldığı gerekçesiyle futbol oynamayacağını açıklamıştı.
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