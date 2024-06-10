Semih Kılıçsoy devlerin radarında

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için sürpriz bir iddia geldi. Alman basını, Bayern Münih'in genç yıldızın peşinde olduğunu öne sürdü

Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geride bırakan siyah beyazlıların genç oyuncusu, oynadığı futbol ve attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

18 yaşında gösterdiği performansla dev takımların radarına giren Semih Kılıçsoy için önemli bir iddia geldi.

Alman basını, 2011-2012'nin ardından ilk kez bir sezonu kupasız kapayan Bayern Münih'in milli futbolcuyu gündemine aldığını öne sürdü.

Bavyera ekibinin yanı sıra Manchester City, Arsenal, Paris Saint Germain, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.

Vincenzo Montella tarafından Türkiye'nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.

Genç oyuncunun siyah beyazlılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

