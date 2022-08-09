Semih, Değirmenlik antrenmanında

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü'nün yeni yıldız transferi Semih Ünaldı, Miracle Değirmenlik formasıyla sahaya çıktı ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Semih Ünaldı, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan, Asbaşkan Ebru Törehan ve kızları Mira Törehan ile antrenmanda bir araya geldi.

