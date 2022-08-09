Yonpaş Dumlupınar 26 oyuncu kiralık

AKSA Süper Lig’in kırmızı sarılı Mağusa ekibi Yonpaş Dumlupınar’da kiralık oyuncular açıklandı.Teknik direktör Devecioğlu’nun kadroda düşünmediği 26 oyuncu kiralık listesine kondu.
Kiralık listesindeki oyuncular şöyle:
1.Turgut Kaçar
2.Hasan Parlan
3.Oğuzhan Doşar
4.Mehmet Ergün Çekiç
5.Burak Karabacak
6.Anıl Haklıgör
7.Tugay Abdullah Sakiner
8.Rifat Emirhan
9.Nazmi Rüzgar
10.Oğuzcan Aras
11.Yılmaz Mert
12.Mustafa Çelik
13.Altay Rüzgar
14.Mert Özcömert
15.Ahmet Dölek
16.Mert Demir
17.Ümit Genç
18.Osman Yardımsevenler
19.Abdülbaki Uçar
20.İsmail Kaffaoğlu
21.Hasan Bayandursun
22.Yener Ertunalılar
23.Hüseyin Ulak
24.Ferdi Kösem
25.Beşir Ndiaye
26.Hicabi Demir
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