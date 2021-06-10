Selim, pençeleyecek

K-PET Süper Ligin Başkent ekiplerinden Yenicami, Doğan Türk Birliği'nden Selim Saygı'yı transfer etti.

Doğan Türk Birliği'nin istediği takım kaptanı Tansel Ekingen'i bonservisi ile birlikte Doğan Türk Birliği'ne veren Yenicami, Selim Saygı'yı kiralık olarak transfer etti. Yenicami bu takas karşılığında ayrıca bir miktar da para aldı.

