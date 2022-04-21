Şeherliler, Süper Lig yolunda ilerliyor

Aksa 1. Lig’de 27. hafta maçları geçtiğimiz hafta sonu oynanırken süper lige doğrudan yükselecek olan ilk iki sıradaki Lefkoşa ekipleri Çetinkaya ile China Bazaar Gençlik Gücü hedeflerine bir adım daha yaklaştılar.Birinci Lig lideri Çetinkaya 27. Haftada konuk olduğu Yeniboğaziçi’ni geriye düştüğü karşılaşmada mağlup etmeyi başararak Süper Lig için günleri saymaya başladı.Lig’de 2. Sırada bulunan Gençlik Gücü ise ligde düşen Görneç karşısında rahat bir galibiyet alarak süper Lig hedefine doğru ilerlemeye devam etti. Süper Lig hedefindeki bir diğer takım olan Miracle Değirmenlik ise konuk ettiği Mormenekşe’yi uzatmanın son anlarında mağlup ederek takibini sürdürdü.Ligin ikinci devresinde istikrarsız bir görüntü veren Gençler Birliği konuk olduğu play-off hattındaki takipçisi Karşıyaka’ya mağlup olarak önemli 3 puan bıraktı. Karşıyaka ise play-off mücadelesinde olacağını göstermiş oldu.Play-off hattındaki bir diğer ekip olan SFC Dörtyol konuk ettiği play-out hattındaki Yalova’ya yenilerek play-off şansını zora soktu. Yalova ise aldığı 3 puanla çıkışını sürdürdü.Ligin sürpriz ekibi Esentepe konuk ettiği play-out hattındaki Maraş’ı mağlup ederek play-off hattına bir adım daha yaklaştı. Maraş ise play-out hattı dışında kalma şansını zora soktu.Play-out hattından uzak kalmak isteyen Düzkaya konuk olduğu Çanakkale’yi mağlup ederek rahat bir nefes alırken, Çanakkale ise ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.Play-out hattının iki ekibinin Bostancı’daki mücadelesinde konuk İncirli takımı rakibi Bağcıl’ı mağlup ederek önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırırken, Bağcıl bu kayıpla işini zora soktu.Aksa 1. Lig’de 27. haftada oynanan 8 maçta beraberlik çıkmazken, 4 maçı ev sahipleri 4 maçı ise deplasman takımları kazandı. Bu hafta oynanan maçlarda 29 gol atılarak 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Gol krallığı yarışında Dörtyol futbolcusu Berkant haftayı boş geçerek 24 golde kalırken, Çetinkaya’dan İbrahim Köse attığı 3 golle gol sayısını 22 yaparak krallığa göz dikti. Miracle Değirmenlik futbolcusu İlyas ise attığı bir golle gol sayısını 18 yaptı.SFC Dörtyol-Yalova: 2 – 3ChinaB.G. Gücü-Görneç:3 – 1Esentepe-Maraş: 2 – 0Bostancı Bağcıl-İncirli: 0 – 1Yeniboğaziçi-Çetinkaya 1 – 3Çanakkale-Düzkaya 2 – 4M.Değirmenlik-Mormenekşe: 2 – 1Karşıyaka-G.Birliği 3 – 1