Şeherliler, Süper Lig yolunda ilerliyor

Birinci Lig lideri Çetinkaya 27. Haftada konuk olduğu Yeniboğaziçi’ni geriye düştüğü karşılaşmada mağlup etmeyi başararak Süper Lig için günleri saymaya başladı.
Lig’de 2. Sırada bulunan Gençlik Gücü ise ligde düşen Görneç karşısında rahat bir galibiyet alarak süper Lig hedefine doğru ilerlemeye devam etti. Süper Lig hedefindeki bir diğer takım olan Miracle Değirmenlik ise konuk ettiği Mormenekşe’yi uzatmanın son anlarında mağlup ederek takibini sürdürdü.
Ligin ikinci devresinde istikrarsız bir görüntü veren Gençler Birliği konuk olduğu play-off hattındaki takipçisi Karşıyaka’ya mağlup olarak önemli 3 puan bıraktı. Karşıyaka ise play-off mücadelesinde olacağını göstermiş oldu.
Play-off hattındaki bir diğer ekip olan SFC Dörtyol konuk ettiği play-out hattındaki Yalova’ya yenilerek play-off şansını zora soktu. Yalova ise aldığı 3 puanla çıkışını sürdürdü.
Ligin sürpriz ekibi Esentepe konuk ettiği play-out hattındaki Maraş’ı mağlup ederek play-off hattına bir adım daha yaklaştı. Maraş ise play-out hattı dışında kalma şansını zora soktu.
Play-out hattından uzak kalmak isteyen Düzkaya konuk olduğu Çanakkale’yi mağlup ederek rahat bir nefes alırken, Çanakkale ise ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.
Play-out hattının iki ekibinin Bostancı’daki mücadelesinde konuk İncirli takımı rakibi Bağcıl’ı mağlup ederek önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırırken, Bağcıl bu kayıpla işini zora soktu.
Aksa 1. Lig’de 27. haftada oynanan 8 maçta beraberlik çıkmazken, 4 maçı ev sahipleri 4 maçı ise deplasman takımları kazandı. Bu hafta oynanan maçlarda 29 gol atılarak 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Gol krallığı yarışında Dörtyol futbolcusu Berkant haftayı boş geçerek 24 golde kalırken, Çetinkaya’dan İbrahim Köse attığı 3 golle gol sayısını 22 yaparak krallığa göz dikti. Miracle Değirmenlik futbolcusu İlyas ise attığı bir golle gol sayısını 18 yaptı.
Haftanı takımı: İncirli
Play-out hattının önemli maçında birebir rakibi olan B.Bağcıl deplasmanından 1-0 galibiyetle dönen İncirli takımı çıkışını sürdürerek ligde kalma adına önemli bir 3 puanı almayı başardı
Haftanın futbolcusu: İbrahim KÖSE(Çetinkaya)
Çetinkaya takımının son haftalardaki gol yükünü çeken İbrahim Köse geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da hat-trick yaparak takıma galibiyeti getiren isim oldu
Haftanın teknik adamı: Derviş Dağman
Yalova takımının ligde kalma adına son haftalarda elde ettiği galibiyetlerde tecrübeli teknik adamın önemli payı olduğu dikkatlerden kaçmıyor.
Haftanın hakemi: Osman Özpaşa(B.Bağcıl – İncirli)
Haftanın en zor maçlarından biri olan play-out hattındaki iki takımın mücadelesinde verdiği kararlar ve oyuna hakimiyetiyle tecrübeli hakem Osman Özpaşa haftanın hakemi oldu
Haftanı Kare Ası:
Mustafa Kemal Atlar( Çetinkaya), Hüseyin Deynekli(Esentepe), Emre İmam(M. Değirmenlik), Hakan Demir(Yalova)
Haftanın Onbiri:
Ozan(Çetinkaya), Çağdaş (Gençlik Gücü), Yusuf (Çetinkaya) Sergülen (Yalova), Sami(İncirli), Mustafa Kemal(Çetinkaya), Arda(Karşıyaka), Hüseyin(Esentepe), Emre (Değirmenlik), Esin (Karşıyaka), İbrahim (Çetinkaya)
AKSA 1. LİG
SFC Dörtyol-Yalova: 2 – 3
ChinaB.G. Gücü-Görneç:3 – 1
Esentepe-Maraş: 2 – 0
Bostancı Bağcıl-İncirli: 0 – 1
Yeniboğaziçi-Çetinkaya 1 – 3
Çanakkale-Düzkaya 2 – 4
M.Değirmenlik-Mormenekşe: 2 – 1
Karşıyaka-G.Birliği 3 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|27
|19
|4
|4
|73
|24
|49
|61
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|27
|18
|3
|6
|58
|27
|31
|57
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|27
|17
|3
|7
|51
|35
|16
|54
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|27
|15
|5
|7
|35
|27
|8
|50
|5.
|Karşıyaka ASK
|27
|13
|8
|6
|54
|32
|22
|47
|6.
|SFC Dörtyol SK
|27
|12
|7
|8
|63
|42
|21
|43
|7.
|Esentepe KKSK
|27
|12
|7
|8
|51
|38
|13
|43
|8.
|Düzkaya KOSK
|27
|10
|8
|9
|35
|36
|-1
|38
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|27
|8
|11
|8
|36
|37
|-1
|35
|10.
|Mormenekşe GBSK
|27
|8
|11
|8
|29
|37
|-8
|35
|11.
|Maraş GSK
|27
|8
|6
|13
|36
|52
|-16
|30
|12.
|İncirli SK
|27
|8
|6
|13
|32
|49
|-17
|30
|13.
|Yalova SK
|27
|7
|8
|12
|35
|48
|-13
|29
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|27
|5
|6
|16
|23
|44
|-21
|21
|15.
|Çanakkale TSK
|27
|3
|4
|20
|42
|75
|-33
|13
|16.
|Görneç KSK
|27
|2
|5
|20
|19
|69
|-50
|11