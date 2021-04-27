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Sarıkayalar, Avustralya’da ışıldıyor

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Sarıkayalar, Avustralya’da ışıldıyor
Avustralya’nın Melbourne şehrine göç ederek hayatını ailesi ile birlikte orada sürdüren eski futbolcu Halil Sarıkaya’nın oğulları da futbolcu olma yolunda ilerliyorlar.
Küçük Kaymaklı alt yapısından yetiştikten sonra Küçük Kaymaklı ve Hamitköy takımlarında forma giyen Halil Sarıkaya’nın oğulları Arel ve Arın, Melbourne’daki Albion Rovers FC takımının alt yapısında futbol eğitimi alıyorlar.
Albion Rovers FC forması ile Arel 6 – 3 kazandıkları maçta 2 gol atarken, Arın da iyi bir performans sergiledi.
 
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