Cimnastik hakemleri ilk kez görevde

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde pandemi kuralları içerisinde düzenlediği 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakasında, federasyon hakemleri ilk kez görev yaptılar.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu onlinehakemlik kurslarına katılarak başarılı olan hakemler, ilk defa görev almalarına rağmen başarılı bir müsabaka yönettiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu geçmişte müsabaka yapabilmek için Türkiye Cimnastik Federasyonundan hakem yardımı talep ediyordu. Müsabakalar ise Türkiye’den gelen hakemler tarafından yönetiliyordu.

