Sarı kırmızlıların mücadelesinde kazanan Mesarya

Süper Lig’in iki sarı kırmızılı ekibi Mesarya ile Yonpaş Dumlupınar’ın mücadelesinin galibi Mustafa Yaşinses’in penaltı golleriyle Mesarya oldu

Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Kerem Eran, İsmail Egeli, Cenk Aras Özfuttu

Mesarya: Mehmet, Çağrı, (89’ Abdullah), Yusuf, Sinan, Orhan, Ali, (88’Ayker), Okan, Mustafa Yaşınses (70’ Hüseyin Çıdamlı), Ahmet Kara, Salahi, Debouto (35’Eren),

YonpaşDumlupınar: Türkkan, Emre, Olcay, İsmail, (78’ Mehmet Gürbıyık), Rıfat, Osman, (70’ Ola), Tahsin (46’ Berk), Berke, İbrahim Köse, (75’ Necati), Hikmet, (46’ Mert), Weston

Goller: Dk. 16 ve 46 (Pen) Musatafa Yaşinses(Mesarya)



AKSA Süper Lig üçüncü hafta karşılaşmasında Mesarya evinde Yonpaş Dumlupınar’ı konuk etti.

Baştan sona iki takımın kora kor mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada 2 penaltı golü ile karşılaşmayı kazanan ev sahibi Mesarya takımı oldu.

Karşılaşmanın ilk bölümünde karşılıklı ataklar olmasına rağmen pozisyon yönünden kısır bir maç izlendi.

Gol perdesini açan Mesarya’nın tecrübeli yıldızı Mustafa Yaşınses oldu.

Maçın 16. dakikasında İsmail’in Ahmet Kara’ya yaptığı kontrolsüz hareket sonrasında Kerem Eran beyaz noktayı gösterdi.

Atışı Kullanan Mustafa Yaşınses topu ağlara gönderdi 1-0. İlk yarının kalan bölümünde Mesarya savunmasını ve orta alanını kalabalık tutarak topu kalesinden uzak tutarken Dumlupınar’ın çabası sonuç vermedi.

Mesarya ikinci yarıya adeta golle başladı.

İlk düdükle birlikte ani gelişen atakta Ali Üçtaş, Yonpaş Dumlupınar savunmasından Emre’nin hareketi ile yerde kaldı.

Kerem Eran bir kere daha beyaz noktayı gösterdi.

Atışı yine Mustafa Yaşınses kullandı ve fark ikiye çıktı 2-0.

Golden sonra Yonpaş Dumlupınat tüm riskleri alarak oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışsa da Mesarya, sağlam bir savunma organizasyonu ile topu kalesinden uzak tutarak rakibine net pozisyon şansı vermeden 90 dakikayı tamamladı. Mesarya bu galibiyetle puanını 7’ye çıkarırken Yonpaş Dumlupınar 4 puanda kaldı.

