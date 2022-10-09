Cihangir, Lefkoşa’dan 3 puanla döndü

Cihangir konuk olduğu Göçmenköy karşısında 3 -0 öne geçtiği karşılaşmada son anlarda zorlansa da sahadan 3-2 galip ayrılarak ilk galibiyetini alarak Cihangir’e mutlu döndü

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Halil Canaloğlu

Göçmenköy: Yusuf, Hüseyin Sadıklar, Mahmut İneci(Mevlüt),Gökhan Özer, Alattin(26.Dk Mustafa İnanç), Reşit, Bayram, Mahmut Amasyalı(69.Dk Kemal Uçaner),Musa,Ndue(69.Dk Bekir), Samet

Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Ali Öztürk (71.Dk Tacettin),Erol, Muhittin(82.Dk Berhan),Babacar, Hakan, Selçuk, Sercan,Yankı(55.Dk Berkem),Mikail

Goller: 53.Dk (P) Musa 66.Dk Mikail K.K( Göçmenköy)-11.Dk Muhittin, 16.Dk Ali Öztürk,49.Dk Mikail( Cihangir)



Süper Ligin 3. Haftasında Göçmenköy ile Cihangir arasında oynanan maç gol düellosu şeklinde geçerken,Cihangir maçı 3 – 2 kazandı.

12.Dk: Cihangir’de kullanılan köle atışında arka direkte Muhittin kafa vuruşunu yaptı ve top direğe de çarparak filelere gitti. Göçmenköy 0-1 Cihangir

16.Dk: Cihangir atağında Muhittin soldan sağ ayağının dışıyla topu yerden ceza alanına gönderdi. Arka direkte topla buluşan Ali vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-2 Cihangir

36.Dk: Göçmenköy’de kazanılan frikiği kullanan Mahmut Amasyalı topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte topa vuran Mahmut İneci’nin şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

49.Dk: Cihangir’de Yankı’nın kullandığı frikikte top barajdan geri geldi. Dönen topu tekrar ceza alanı içerisine gönderen Cihangir’de Mikail vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-3 Cihangir

53.Dk: Göçmenköy atağında Ndue’nin şutunda Ali Öztürk’ün topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Emre Öztaşlı, 4.hakem Mustafa Öztugay’ın uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Musa vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-3 Cihangir

66.Dk: Göçmenköy’de kazanılan frikiği kullanan Musa’nın ortasında Mikail ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Göçmenköy 2-3 Cihangir



