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Saner: Spor Dairesinden katkı bekliyoruz

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Saner: Spor Dairesinden katkı bekliyoruz
AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün stad sorumlusu Cengiz Saner, Esat Erdoğmuş Stadını yeni sezona hazırlıyor.
Stadta eksiklikler olduğunu belirten Cengiz Saner, Spor Dairesinden eksiklerin giderilmesi konusunda ilgi beklediklerini söylerken şu açıklamaları yaptı:
“Esat Erdoğmuş Stadının zeminini en iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Ancak bazı eksikliklerimizin Spor Dairesi tarafından giderilmesi gerekmektedir. Gübre eksiğimiz vardır.
Kale ağlarımızın yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca köşelerdeki bayrak direklerinin de giderilmesi konusunda Spor Dairesinin katkılarını bekliyoruz.”
 
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