Gönyeli’den müthiş geri dönüş

Atilla Topaloğlu Kupasında, Gençlik Gücü ilk devreyi 3 – 0 önde tamamlarken, Gönyeli ikinci devrede bulduğu 4 golle maçı 4 – 3 kazanıp, kupanın sahibi oldu

Gökhan KUZU

Merhum Atilla Topaloğlu anısına geleneksel olarak oynanan Atilla Topaloğlu KupasındaGençlik Gücü ile Gönyeli karşılaştı.

Atatürk Stadında oynanan maç müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Gençlik Gücü ilk devreyi 3 – 0 önde tamamlarken, Gönyeli ikinci devrede bulduğu 4 golle maçı 4 – 3 kazanıp, Atilla Topaloğlu Kupasının sahibi oldu.

İsmail Ercan’ın yönettiği maçta Gençlik Gücü ilk devrede Ümitcan, Buğra ve Tayfun ile goller bulurken, Gönyeli, Sylla ile penaltı vuruşundan yararlanamayınca devre 3 – 0 sona erdi. İkinci devrede sahada bambaşka bir Gönyeli vardı. ,

Kırmızı beyazlılar, Talat, Ahmet Hatay, Ahmet Can ve Sylla’nın golleriyle maçı 4 – 3 kazanıp, kupaya uzandılar.

Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde şampiyon Gönyeli’ye kupasını Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, ikinci Gençlik Gücü’ne ise Bengü Topaloğlu verdi.



