A lisanslılara Süper Lig yolu açıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, A lisans teknik adamlarına, Süper Lig’de teknik direktör statüsünde görev yapma konusunda umut verdi. A lisans teknik adamların, paravan teknik direktör kullanmaları tepkilere konu oluyordu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, A lisans teknik adamlarına, Süper Lig’de teknik direktör statüsünde görev yapma konusunda umut verdi.

Genel kurul öncesinde oylanan ve genel kurul gündemine alınan Süper Lig’de A lisans teknik adamların teknik direktör statüsünde sayılması ile ilgili 14 oyla verilen önerge konusunda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu “Konunun yönetim kurulu yetkisinde olduğunu ancak bu şekilde kabul edilmesinin etik olmadığını ve bir takım tehlikeler içerdiğini belirten Sertoğlu, açma kararı aldıkları ancak erteledikleri teknik direktör kursu açılıp tamamlanana kadar geçici olarak bu hakkı verebileceklerini, kabul edilmesi halinde bunu yönetim kuruluna götüreceğini söyledi. Öneri kabul edildi.”

A lisans teknik adamların, Süper Lig’de görev yapmak için paravan teknik direktör kullanmaları sürekli olarak tepkilere konu oluyordu.



