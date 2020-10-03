Şampiyonluğu yemekle kutladılar

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Ligde şampiyon olan Sadrazam Kayalar kulübü başarısını düzenlenen şampiyonluk yemeği ile kutladı.
Güzelyalı sahilinde bulunan VasilyaBaechRestorantta, Lapta Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yemeğe katılım,pandemiden dolayı kasıtlı tutuldu.
70’eyakın kişinin katıldığı yemekte konuşma yapanbaşkan Hüseyin Çakır, kulübe maddi manevi destek olan kurum, kuruluşları ve iş adamlarına da teşekkür edildi.
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