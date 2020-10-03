Cenk Şeren Yeni Erenköy’le vedalaştı

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Cenk Şeren Yeni Erenköy’le vedalaştı

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BTM 2. Lig'de şampiyon olan Yeni Erenköy 40 yıllık özleme son verirken, kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan başarılı antrenör Cenk Şeren yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını açıklayarak camia ile vedalaştı

Cenk Şeren Yeni Erenköy’le vedalaştı
Bölgeler Terfi Müsabakları (BTM) 2.ligde final maçını kazanarak şammpiyon olan Yeni Erenköy BTM 1.lige yükselmesinin ardından başarılı antrenör Cenk Şeren takımdan ayrıldığını açıkladı. Şampiyon olan Yeni Erenköy 40 yıllık özleme son verirken, kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan başarılı antrenör Cenk Şeren yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını açıklayarak camia ile vedalaşırken, takıma yeni sezonda başarılar diledi.    
Teşekkür Etti
Dokuz aylık geçen zorlu süreç sonrasında Yeni Erenköy’de şampiyonluk yaşamak çok güzel bir duygu olduğunu belirten Cenk Şeren, bu süreçte başta başkanımız Kufi Tulga, yönetime, büyük taraftarlarımız, fedekar aslan yürekli futbolcularıma teşekkür ederim diyerek, süreçte elini taşın altına koymaktan kaçmayan bu başarıda baş mimar yardımcı hocam Eren Kara ve Salih Özkıran’a ayrıca teşekkür ederim dedi. 
Bazen Değişiklik Gerekir
Zor oldu ama mutlu sonla noktalamak güzel olduğunu ifade eden Cenk Şeren, yeni sezonda Yeni Erenköy’de devam etmem için yapılan teklifden dolayı mutlu olduğunu ancak, bazen değişikliğinde olması gerektiğini belirtti. Yeni Erenköy’ün mevcut gençlerle takımın başarılı olacağına inanç belirten Cenk Şeren, bu sezon değil ama başka yıllarda yine Yeni Erenköy’de görev almaktan kaçınmayacağını ifade etti. Yeni sezonla ilgili 1.lig, ve BTM 1.ligde mücadele edecek olan takımlardan teklif aldığını belirten Cenk Şeren, tekliflerden dolayı tüm takımlara teşekkür ederek, başarılar dileyerek, ailem ile vakit geçireceğim diyerek, dinlenmeyi düşündüğünü söyledi.
 
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