Cenk Şeren Yeni Erenköy’le vedalaştı

BTM 2. Lig'de şampiyon olan Yeni Erenköy 40 yıllık özleme son verirken, kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan başarılı antrenör Cenk Şeren yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını açıklayarak camia ile vedalaştı

Bölgeler Terfi Müsabakları (BTM) 2.ligde final maçını kazanarak şammpiyon olan Yeni Erenköy BTM 1.lige yükselmesinin ardından başarılı antrenör Cenk Şeren takımdan ayrıldığını açıkladı. Şampiyon olan Yeni Erenköy 40 yıllık özleme son verirken, kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan başarılı antrenör Cenk Şeren yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını açıklayarak camia ile vedalaşırken, takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Teşekkür Etti

Dokuz aylık geçen zorlu süreç sonrasında Yeni Erenköy’de şampiyonluk yaşamak çok güzel bir duygu olduğunu belirten Cenk Şeren, bu süreçte başta başkanımız Kufi Tulga, yönetime, büyük taraftarlarımız, fedekar aslan yürekli futbolcularıma teşekkür ederim diyerek, süreçte elini taşın altına koymaktan kaçmayan bu başarıda baş mimar yardımcı hocam Eren Kara ve Salih Özkıran’a ayrıca teşekkür ederim dedi.

Bazen Değişiklik Gerekir

Zor oldu ama mutlu sonla noktalamak güzel olduğunu ifade eden Cenk Şeren, yeni sezonda Yeni Erenköy’de devam etmem için yapılan teklifden dolayı mutlu olduğunu ancak, bazen değişikliğinde olması gerektiğini belirtti. Yeni Erenköy’ün mevcut gençlerle takımın başarılı olacağına inanç belirten Cenk Şeren, bu sezon değil ama başka yıllarda yine Yeni Erenköy’de görev almaktan kaçınmayacağını ifade etti. Yeni sezonla ilgili 1.lig, ve BTM 1.ligde mücadele edecek olan takımlardan teklif aldığını belirten Cenk Şeren, tekliflerden dolayı tüm takımlara teşekkür ederek, başarılar dileyerek, ailem ile vakit geçireceğim diyerek, dinlenmeyi düşündüğünü söyledi.

