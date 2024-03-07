Sakallı: Adil yönetim bekliyoruz

Birinci Ligde ikincilik hedefi olan Hamitköy’ün teknik direktörü Ahmet Sakallı, hakemlere yönelik açıklamalarda bulunurken, “Hakemlerden adil yönetim bekliyoruz.” ifadesini kullandı.
Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı’nın yaklaşık 2 sezon sonra hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:
“Geçtiğimiz sezon Süper Ligde birçok maçta hakemlerden yana canımız yansa da kulübümüzden hiç kimse hakemlerle ilgili konuşmadı.
2023 – 2024 sezonunda da ilk devrede aleyhimize birçok hakem hatası oldu. Ama yine de ağzımızı açmadık. Ancak geçtiğimiz Pazartesi akşamı Çanakkale ile deplasmanda oynadığımız kritik maçta aleyhimize sonucu etkileyecek hatalar yapıldı.
Maçın henüz 4. dakikasında kalemizde gördüğümüz gol net ofsayttı. Ancak yardımcı hakem Serkan Özdenkci maalesef açık ofsaytı görmedi. Serkan Özdenkci geçtiğimiz sezon küme düştüğümüz Türk Ocağı final maçının da yardımcı hakemiydi. Bu maçta net golümüzü iptal etmişti. Aynı yardımcı hakem bu sezon yönettiği maçlarımızda da aleyhimize hatalar yaptı. 90+5. dakikada ise gol atan rakip kalecinin “BIRAK” diye bağırmasını da bütün stat duymasına rağmen, hakemler duymadı.
Bizim sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz emeklerimiz, döktüğümüz alın terimiz vardır. Sezonu 2. tamamlama gibi de bir hedefimiz vardır. Bu nedenle de hakemlerden adil yönetim bekliyoruz. Canımızın daha fazla yanmasını istemiyoruz.”
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