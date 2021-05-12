Saif, Okoli ve Kenneth ile kazandı

Bangladeş Premier Lig takımlarından Saif Sporting Club Limited formasını giyen John Okoli ile Kenneth, takımlarını sırtlamaya devam ediyorlar.
Bangladeş Premier Lig 2020-21 sezonu maçında Saif Sporting Club Limited,Mukkicoddha takımını konuk etti. Saif Sporting Club maçı 4 – 1 kazandı.
Maça çok iyi başlayan Saif Sporting Club, ilk devreyi John Okoli’nin 2 ve Kenneth’in golleriyle 3 – 1 önde tamamladı. İkinci devrede oyunu rölantiye alan Saif Sporting Club, bulduğu tek golle maçı 4 – 1 kazandı.
Saif Sporting Club böylelikle 3 haftalık galibiyet hasretine son verirken 26 puanla sıralamada 6. sıraya yükseldi.
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