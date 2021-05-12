banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
45 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
182 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
23 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
86 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
41 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
10 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
19 0
banner661
banner570

Saif, Okoli ve Kenneth ile kazandı

banner476

Saif, Okoli ve Kenneth ile kazandı
Bangladeş Premier Lig takımlarından Saif Sporting Club Limited formasını giyen John Okoli ile Kenneth, takımlarını sırtlamaya devam ediyorlar.
Bangladeş Premier Lig 2020-21 sezonu maçında Saif Sporting Club Limited,Mukkicoddha takımını konuk etti. Saif Sporting Club maçı 4 – 1 kazandı.
Maça çok iyi başlayan Saif Sporting Club, ilk devreyi John Okoli’nin 2 ve Kenneth’in golleriyle 3 – 1 önde tamamladı. İkinci devrede oyunu rölantiye alan Saif Sporting Club, bulduğu tek golle maçı 4 – 1 kazandı.
Saif Sporting Club böylelikle 3 haftalık galibiyet hasretine son verirken 26 puanla sıralamada 6. sıraya yükseldi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.