Saif, Okoli ve Kenneth ile kazandı

Bangladeş Premier Lig takımlarından Saif Sporting Club Limited formasını giyen John Okoli ile Kenneth, takımlarını sırtlamaya devam ediyorlar.

Bangladeş Premier Lig 2020-21 sezonu maçında Saif Sporting Club Limited,Mukkicoddha takımını konuk etti. Saif Sporting Club maçı 4 – 1 kazandı.

Maça çok iyi başlayan Saif Sporting Club, ilk devreyi John Okoli’nin 2 ve Kenneth’in golleriyle 3 – 1 önde tamamladı. İkinci devrede oyunu rölantiye alan Saif Sporting Club, bulduğu tek golle maçı 4 – 1 kazandı.

Saif Sporting Club böylelikle 3 haftalık galibiyet hasretine son verirken 26 puanla sıralamada 6. sıraya yükseldi.

