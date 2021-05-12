GG antrenman sahası, antrenmanlara hazır

Yeni sezonda K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan China Bazaar Gençlik Gücü’nün alt yapı çalışmalarını ve A Takım antrenmanlarını yaptığı, Kemal Deniz Antrenman Sahası, düzgün zemini ile dikkat çekiyor.

Düzenli olarak bakımı yapılan antrenman sahası, Sağlık Üst Kurulunun antrenman izni kararı sonrasında kısa süre içerisinde kullanılmaya başlanacak. Kemal Yürekli ve Niyazi Özekmekçi’nin çalıştıracağı China Bazaar Gençlik Gücü, Kemal Deniz Antrenman Sahasında sezona hazırlanacak.

