Sağlık Bakanlığını kara çelenkle kınadılar

Futbolcular Derneğinin, "Futbolumuzu geri verin." sloganıyla başlattığı eylemler dün Lefkoşa’da gerçekleştirildi.
Eylemlerde ilk olarak Sağlık Bakanlığına giden futbolcular, sağlık kriterlerinin aşılması konusunda bakanlığın gerekli çalışmaları yapmamasından dolayı Sağlık Bakanlığına kara çelenk bıraktılar.
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