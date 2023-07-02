Ryan Kent'ten Fenerbahçe’ye 4 yıllık imza

Fenerbahçe, transferini daha önce açıkladığı İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Fenerbahçe forması giyeceği bildirildi.

Ryan Kent için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da katıldığı belirtilerek, "Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Ryan Kent'in sağlık kontrolünden de geçtiği aktarıldı

FENERBAHÇE'DE 3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor; kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Alman oyuncu Mergim Berisha'nın sözleşmesinde 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

BİR AYRILIK DAHA YOLDA...

Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen bir diğer isim Mbwana Samatta'nın ise Yunan ekibi PAOK ile anlaştığı, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini feshedeceği öğrenildi.



