Rumlar, sıralamada Türkiye’yi geçti

Rum takımları topladıkları puanlarla Türkiye’yi UEFA puan sıralamasında geride bırakmayı başarırken, UEFA sıralamasında 15. lik pozisyonunu korudular. Türkiye ise gelecek sezon bu sıralamaya en iyi ihtimalle 17. sırada başlayacak

Kuzey’de bizim futbolumuz ambargolar altındayken ve pandemiden dolayı oynanmazken, Güney’de Rumlar futbolun ve Avrupa’nın tadını çıkarıp gelişmeye devam ediyor.

Rum takımları topladıkları puanlarla Türkiye’yi UEFA puan sıralamasında geride bırakmayı başardı.2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Ülke puanı sıralamasında Türk takımları her geçen yıl daha kötü bir duruma düşerken, 2019'da 10, 2020'de 11, 2021'de 13. sırada yer aldı. Rum takımları ise aldıkları galibiyetlerle Türk takımlarını geride bıraktı.Güney Kıbrıs, gelecek sezon Avrupa kupalarına 5 takımla katılmayı büyük oranda garantiledi.

Kıbrıs, 2021-22 sezonunda UEFA sıralamasında 15.lik pozisyonunu korurken, 2022-23 sezonunda böylece Avrupa kupalarına 5 takım gönderecek.Türkiye ise gelecek sezon bu sıralamaya en iyi ihtimalle 17.sırada başlayacak ve Türk takımlarının iyi bir sezon geçirmemesi durumunda Avrupa’ya sadece 4 takım gönderebilecek.

Kıbrıs Rum takımları gelecek sezon Avrupa’da şu şekilde yer alacak:

Şampiyon olan takım: Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu

İkinci olan takım: Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu

3. ve 4. Olan takımlar: Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu

Kupa Şampiyonu: Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu



