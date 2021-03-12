banner583
34 0
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
35 0
 
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
19 0
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
75 0
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
34 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
159 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
175 0
banner529
banner570

Tarazi, Londra’ya uçtu

banner476

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun, Londra’da hizmete açmayı planladığı futbol akademisinde görev alacak olan Teysir Tarazi, Londra’ya gitti

Tarazi, Londra’ya uçtu
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun (LTTFF) Londra’da hizmete açmayı planladığı futbol akademisi konusunda gelişmeler yaşanıyor.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu liglerinde futbolcu ve hakem olarak görev yapmış olan TeysirTarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun, Londra’da hizmete açmayı planladığı futbol akademisinde görev alacak.TeysirTarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmek üzere Londra’ya gitti.
TeysirTarazi, Kıbrıs’ta ise Hamitköy ve Göçmenköy alt yapılarında başarılı işler yaptığına dikkat çekti.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.