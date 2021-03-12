Tarazi, Londra’ya uçtu

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun, Londra’da hizmete açmayı planladığı futbol akademisinde görev alacak olan Teysir Tarazi, Londra’ya gitti

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun (LTTFF) Londra’da hizmete açmayı planladığı futbol akademisi konusunda gelişmeler yaşanıyor.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu liglerinde futbolcu ve hakem olarak görev yapmış olan TeysirTarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun, Londra’da hizmete açmayı planladığı futbol akademisinde görev alacak.TeysirTarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmek üzere Londra’ya gitti.

TeysirTarazi, Kıbrıs’ta ise Hamitköy ve Göçmenköy alt yapılarında başarılı işler yaptığına dikkat çekti.



