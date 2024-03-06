Red7oıl U14 Ligi'nde fikstür çekiliyor..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi'nde fikstür 8 Mart 2024 Cuma günü saat 15.00'te çekiliyor. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekimine ligde yer alacak 45 takımın temsilcileriyle yer alması istendi.

Bu sezon 9'arlı 5 gruptan oluşan toplam 45 takımın mücadele edeceği Red7Oil U14 Ligi'nde statü tek devreli lig formatında başlayacak. Ardından gruplarında ilk üç sırayı alan 15 takım ile tüm grupların en iyi grup dördüncüsü adını 2.tura yazdıracak. 2.tur, çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre deplasmanlı oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ VE GRUPLAR ŞÖYLE;

MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 16-17 MART

2.HAFTA: 19-20 MART (HAFTA ARASI)

3.HAFTA: 23-24 MART

SINAV HAFTASI ARASI

4.HAFTA: 6-7 NİSAN

5.HAFTA: 13-14 NİSAN

6.HAFTA: 16-17 NİSAN (HAFTA ARASI)

7.HAFTA: 20-21 NİSAN

8.HAFTA: 27-28 NİSAN

9.HAFTA: 4-5 MAYIS

1.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI YSK

GAYRETKÖY GSK

LEFKE TSK

HACIALİ YILMAZKÖY SK

SERHATKÖY SK

TEPEBAŞI SK

YALOVA SK

ZÜMRÜTKÖY SK

2.GRUP

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

ÇETİNKAYA TSK

DOĞUKENT SK

GÖÇMENKÖY İYSK

GÖNYELİ SK

HAMİTKÖY ŞHSK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

ERSALICI DİKMEN GÜCÜ TSK

YENİCAMİ AK

3.GRUP

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

DÜZKAYA KOSK

GİRNE HALK EVİ

KARAOĞLANOĞLU SK

LAPTA TBSK

MIRACLE KARŞIYAKA ASK

OZANKÖY SK

TÜRK OCAĞI LİMASOL

4.GRUP

CİHANGİR GSK

CİVİSİL SK

DÖRTYOL SK

MESARYA SK

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

TAŞKENT SK

TUZLASPOR

TÜRKMENKÖY ASK

VADİLİ TÇBSK

5.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MEHMETÇİK TÇBSK

NORTHERNLAND DİPKARPAZ SK

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

ÜNİMAR MARAŞ GSK

YENİBOĞAZİÇİ DSK

ZELLA ESTATE YENİERENKÖY TSK

