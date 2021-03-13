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Rahmi, Eskişehir’de

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Rahmi, Eskişehir’de
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun  (KTFF) 2020 – 2021 sezonunu oynatmama kararı sonrasında Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) giden futbolcularımız arasına Rahmi Çelik de eklendi.
Başarılı savunmacı Rahmi Çelik, Ahmet Hatay’ın da anlaştığı Eskişehir Yunusemrespor ile anlaşırken, bu takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Rahmi Çelik ile Ahmet Hatay, Eskişehir Yunusemrespor’u Üçüncü Lige taşıma hedefinde olacaklar.
 
 
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