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2 pozitif vaka nedeniyle 1 hafta kapatıldı

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2 pozitif vaka nedeniyle 1 hafta kapatıldı
Piyangolar Birimi, önceki gün dairede çıkan iki pozitif vakadan sonra merkez ofisinin 15-19 Mart tarihleri arasında, bir hafta süre ile kapatıldığını duyurdu. Birimden yapılan açıklamada bilet satışlarının ve şans oyunlarının şubelerden devam edeceğine vurgu yapılarak, aylık gerçekleştirilecek çekilişlerde herhangi bir aksama olmayacağı da belirtildi.
Dairede çalışan ve temaslı olan tüm personele test yapıldığı, birebir temaslı olan kişilerin karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, dairenin ilaçlamasının da tamamlandığı ve belirlenen süreye kadar hiçbir personelin daireye giriş yapmayacağı söylendi.
 
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