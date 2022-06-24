"Puma Kadınlar Ligi" resmiyet kazandı

Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreni sonrası Kadınlar Ligi’nin isim hakkı üç sezonluğuna Puma’ya verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Puma arasında Kadınlar Ligi İsim Sponsorluğu imzalandı. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreni sonrası Kadınlar Ligi’nin isim hakkı üç sezonluğuna Puma’ya verildi. Lig “Puma Kadınlar Ligi” ismiyle anılacak. Gerçekleşen imza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis sözleşmeye imza koydu.



Seyis: “Bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz”

İmza töreninde konuşan Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, lige sponsor oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Seyis, futbola çok önem verdiklerini ve KTFF ile çeşitli projelerde birlikte çalıştıkları için gururlu olduklarını belirterek, “Kadınlar Ligi’ne sponsor olmak bizim için de yeni bir yolculuk. Geçen sezon Türkiye Ligi’nde Fenerbahçe’ye sponsor olduk, bu sezon kendi ülkem olan KKTC’de Kadınlar Ligi’ne sponsor oluyoruz.”dedi. Sponsorluk kapsamında lig içerisinde çeşitli etkinlikler de yapmayı planladıklarını ifade eden Seyis, “Sezon içerisinde sponsorluk yaptığımız futbolcu ve kulüplerle buradaki futbolcuları ve kulüpleri buluşturma hedefimiz vardır. Bu konuda birçok fikir ekibimizle aklımızdadır.”dedi. Seyis son olarak Puma Kadınlar Ligi’ndeki tüm takımlara başarı dileklerini iletirken, Puma olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Sertoğlu: “Buradaki heyecanı görünce ben de heyecanlandım”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da sözlerine lige sponsor olan Puma’ya teşekkür ederek başladı. Sertoğlu, Kadınlar Ligi’ne büyük bir ilginin olduğunu ve bu ortamı gördükçe kendisinin de mutlu olduğunu söyledi. Başkan Sertoğlu, “Bir süredir Kadınlar Ligi’ni oynatamıyoruz. Ancak görevlendirdiğimiz arkadaşlar bu konuda çok yol kat etti ve ligi yeniden başlatacağız. Puma kulüpleri birçok yükten kurtardı. Biz burada köprü görevi yapacağız ve dilerim bu birliktelik uzun yıllar sürer.”dedi. Sertoğlu ligin sağ salim başlayıp bitmesini temenni ettiğini belirterek, “8 takımla başlıyoruz, bu önemli bir sayıdır. Umarım keyifli ve güzel maçlar izleriz. Açıkçası beni bu kadar kızımızı bir arada görmek çok mutlu etti. Burada bu heyecanı görünce açıkçası ben de heyecanlandım.”diye konuştu.

Konuşmaların ardından Puma Kadınlar Ligi’nin fikstür çekimine geçildi. Çekilen fikstür sonrasında ilk hafta eşleşmeleri şöyle oldu;

Hamitköy ŞHSK – Desly Mağusa SA

China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Vadili TÇBSK

Küçük Kaymaklı TSK – Merit Alsancak Yeşilova SK

Yonpaş Dumlupınar – Miracle Değirmenlik SK