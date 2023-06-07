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Puma Kadınlar Ligi Çeyrek Final programı açıklandı

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Puma Kadınlar Ligi Çeyrek Final programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde çeyrek final programı belli oldu. Çeyrek final maçları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Program şöyle;
10 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Doğan Türk Birliği
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Yonpaş Dumlupınar
11 HAZİRAN 2023, PAZAR
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar Gençlik Gücü-Taşkınköy
17.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dem s Cons. Mağusa SA-Merit Alsancak Yeşilova
 
 
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