Puma Kadınlar Ligi Çeyrek Final programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde çeyrek final programı belli oldu. Çeyrek final maçları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Program şöyle;

10 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Doğan Türk Birliği

17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Yonpaş Dumlupınar

11 HAZİRAN 2023, PAZAR

17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar Gençlik Gücü-Taşkınköy

17.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dem s Cons. Mağusa SA-Merit Alsancak Yeşilova



