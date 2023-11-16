Puan savaşı Girne’de başlıyor

Aksa Süper Ligin 9. Haftasının açılış maçında yarın akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T. Birliği – M.Karşıyaka takımları karşı karşıya gelecek

Aksa Futbol Liglerinin 9. Haftası yarın oynanacak bir maçla başlıyor. Aksa Süper Ligin 9. Haftasının ilk maçı yarın akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan Doğan T. Birliği – M.Karşıyaka maçıyla başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi Evren Karademir yönetecek.

Süper Lig’de cumartesi üç, Pazar günü ise 4 maç oynanacak.

Lig’de lider olan Cihangir, Cumartesi günü evinde Çetinkaya’yı konuk edecek. Liderin takipçilerinden Mağusa Türk Gücü evinde Lefke’yi konuk ederken, Y.Dumlupınar ise Gençler Birliği’ne konuk olacak.

Haftanın önemli karşılaşmalarından biri ise alt sıralardan uzaklaşmak iseyen iki takım A. Yeşilova ile K. Kaymaklı arasında oynanacak.

BİRİNCİ LİG’DE ZORLU HAFTA

Aksa 1. Lig’de ise cumartesi ve Pazar günleri dörder maç oynanarak 9. Hafta tamamlanmış olacak.

Haftanın zorlu maçlarından biri lider Esentepe ile zirve yarışında olmak isteyen Gönyeli arasında Esentepe’de oynanacak. Liderin takipçisi M. Değirmenlik ise bu hafta Binatlı’ya konuk olacak.

İşte Süper Lig ve 1. Lig’de 9. Hafta programı ve hakemleri:



Süper Lig 9.Hafta

YARIN

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Miracle Karşıyaka (Evren Karademir)

18 KASIM 2023, CUMARTESİ

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Türk Ocağı (Ali Özer)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-ChinaB.G.Gücü (Fehim Dayı)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Çetinkaya (Osman Özpaşa)

19 KASIM 2023, PAZAR

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü-Lefke (Ferhat Tuna)

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-K.Kaymaklı (Turgay Misk)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği-Yonpaş Dumlupınar (Tufan Çerçioğlu)



1.LİG 9.HAFTA

18 Kasım 2023, Cumartesi

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Gönyeli (Kerem Eran)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Miracle Değirmenlik (Emre Öztaşlı)

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Dem’sCons. Çanakkale-Geçitkale (Burak Mandıralı)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M. HacıaliYılmazköy-Düzkaya (Zekai Töre)

19 Kasım 2023, Pazar

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Ozanköy (Şakir Azizoğlu)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-BafÜ.Yurdu (Mehmet Sezener)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Lapta (Mustafa Torun)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe- Ünimar Maraş (Hüseyin Eyyüpler)

