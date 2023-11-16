Digiturk BTM 1. Lig’de 1. Hafta hakemleri açıklandı

Digiturk BTM 1. Lig’de 1. Hafta heyecanı iki grupta cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

BTM 1. Lig’de Kırmızı Grup’taki iki maç dışında tüm maçlar saat 10.45’te başlayacak. Dörtyol-Dipkarpaz ve Yenierenköy – Pile maçları ise saat 14.00’te başlayacak.

Digiturk BTM 1. Lig 1. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:



KIRMIZI GRUP

18 Kasım 2023, Cumartesi

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı ZellaEstateYenierenköy – Pile (Serkan Özdenkçi)

10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy – Kaplıca Karadeniz 61 (Fatih Bardakçıoğlu)

19 Kasım 2023, Pazar

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı Dörtyol – Dipkarpaz (Olgun Canik)

10.45 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı İncirli – Mehmetçik (Sabriye Atikoğlu)

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı German Gold Akova Vuda – Tuzlaspor (Hakan Ünal)

BEYAZ GRUP

18 Kasım 2023, Cumartesi

10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu – Bostancı Bağcıl (İbrahim Katmer)

10.45 Balıkesir Stadı Gülgün Süt Düzova – Demirhan (Hüseyin Özkan)

10.45 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı AtollKozanköy – Denizli (Olgun Canik)

19 Kasım 2023, Pazar

10.45 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Ortaköy – Mevlevi (Mehmet V.Çelik)

10.45 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı T.Ersalıcı Dikmen Gücü – Vadili (İsmail Ercan)

