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Pile’nin kozu Kıyı olacak

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Pile’nin kozu Kıyı olacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçında bugün Pile, Gaziverenile Sadık Cemil Stadında karşılaşacak.
Tufan Çerçioğlu’nun yöneteceği maçta Pile’nin en büyük kozu Türkiyeli futbolcusu Ahmet Kıyı olacak. Mesarya forması altında K-PET Birinci Ligde oldukça başarılı maçlar çıkaran deneyimli orta saha futbolcusu Ahmet Kıyı, devre arasında katıldığı Pile’de başarısını sürdürüyor.Ahmet Kıyı, Pile’nin son haftada kazandığı Yenişehir maçında 1 de gol atmıştı.
 
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