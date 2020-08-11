Perçinci’nin ekibi belli oldu

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nde teknik direktör Emre Perçinci’nin birlikte görev yapacağı ekibi belli oldu.

Emre Perçinci’nin ekibinde Cemil Murat ve Buran Cantaş yardımcı antrenörlük görevini üstlenecekler. Tugay Atiker ise kaleci antrenörü olarak görev yapacak.

Bu arada Veli Esendağlı başkanlığındaki Girne Halk Evi yönetiminde Ümit Aktül ve Mustafa Soyak gibi isimlerin yanında ismi Gönyeli ile özdeşlemiş olan İsmail Mıstıkoğlu da görev yapacak.

