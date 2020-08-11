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BTM’yi bekleyen büyük tehlike

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Hükümet ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında imzalanan protokole göre, BTMİkinci Ligi hakem ücretlerini ödemesi, ligin devamını tehlikeye soktu

BTM’yi bekleyen büyük tehlike
Necati KÜLAHLILAR
Hükümet ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında imzalanan protokole göre, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi hakem ücretlerini devlet karşılayacaktı.
Ancak Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligi başlamasına rağmen, hükümetin gerekli ödeneği çıkarmaması ligin devamını tehlikeye attı. Maçları yöneten hakemlerin, Bölgeler Terfi Müsabakaları Birinci Ligden kalan alacaklarını dahi alamamaları nedeniyle başlattıkları eylemi askıya almalarına rağmen, devre arasından sonra yeniden eyleme gitmeyi düşündükleri öğrenildi.
Her kulübün 5,000 TL’ye yakın hakem ücreti borcu birikmesi nedeniyle kulüplerin bu borcu ödemesi de zorlaşırken, ligin devamı da zora girdi.
 
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