Perçinci: Bu enkazı kimse düzeltemez

Emre Perçinci, futbolda 2020 – 2021 sezonunun oynatılmamasının gündeme gelmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Yöneticilik farkı, sporu yasaklamak yerine topluma kazandırmaktır. Futbol bir yıl oynanmazsa, 50 milyon TL'lik bir marka enkaza dönerse kimse bunu düzeltemez.” açıklamasını yaptı

Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci, futbolda 2020 – 2021 sezonunun oynatılmamasının gündeme gelmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Yöneticilik farkı, sporu yasaklamak yerine topluma kazandırmaktır.” diyen Emre Perçinci’nin değerlendirmeleri şöyle:

“Yapılan açıklamalara baktıkça, sağlığı çok düşünen varsa önce ülkeye girişleri durdursun veya kontrol altına aldırsınlar. Futbol federasyonunun daha önce söylediği gibi "Futbol 50 milyon TL'lik bir markadır".

Bu futbolu oynatmak için gerekli tüm önlemleri almalıyız. Yapılan transfer bedellerine baktığımızda ki yüksek olanlardan bahsetmiyorum bile, tek futbolcu transfer bedeli, bir takımın bütün sezon yapacağı testlere denk gelir.

Gerçekten gençliği düşünen herkes, futbolu oynatmak için elini taşın altına koymalıdır. Bu sektörde futbolcu, teknik adam, eczacı, masör, sağlıkçı, malzemeci, hakem, gözlemci, saha komiseri,top toplayıcılar, sahadaki büfeci, yola gitmek için yakıt alınan benzinci, otobüs şirketi, doktor, fizyoterapist, diyetisyen,spor yazarı, foto muhabiri,kapıda satış yapan insanlar, spor malzemesi satan noktalar, bu insanların hepsi ve daha fazlası bu sektörden evine ekmek götürüyor. Okul taksitlerini, borçlarını ödüyor, yardım etmesi gerekenede yardım ediyor.

Yöneticilik farkı, sporu yasaklamak yerine topluma kazandırmaktır.Futbol bir yıl oynanmazsa enkaza döner ve kimse bunu düzeltemez.Yani futbolumuzu oynatmamak öyle basit olmamalıdır.”



