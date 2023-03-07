Paydaşlardan muhteşem organizasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği öncülüğünde futbolun içerisinde yer alan paydaşlar el birliği vererek sezonun sonunda iptal edilen CONİFA Kupası yerine hem futbolcuların motivasyonunu artırmak hem de depremde kaybettiğimiz şehitler anısına Karmalar Turnuvası düzenleme kararı aldı

Geçtiğimiz hafta Hasan Topaloğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetimi sezon sonunda Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde vatanımızdan kaybettiğimiz minik voleybolcularımız, hocaları, aileleri, Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi, Miracle Değirmenlik ve Gönyeli U16 takımlarında yer alan evlatlarımız için bir organizasyon yapmayı masaya yatırdı.

Buradan çıkan karar sonrası ertesi gün KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile bir araya gelen Hasan Topaloğlu başkana düşüncelerini ve yapmak istedikleri organizasyonu anlatarak izin ve destek istedi. Başkan Sertoğlu bu güzel düşünce için gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirterek gerekli izni Topaloğlu’na verdi.

Alınan izin sonrası KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu bu muhteşem organizasyonu tek başlarına yapmak istemediklerini ve bir süredir birlikte hareket etmeye başladıkları Futbolun diğer paydaşlarını da bu organizasyona el birliği vermesi için davet gerçekleştirdi.

Önceki akşam Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Futbolcular Derneği Başkanı Mehmet Çil, Hakemler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu ve Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Caner Oshan bir araya geldi.

Yapılan görüşmede yeni seçilen başkanlarla bundan böyle ayda 1 kez toplanma ve birlikte hareket etme kararı alan Paydaşlar daha sonra KKTFAD’nin planladığı organizasyonu masaya yatırdılar.

Tüm paydaşlar bu organizasyonda olmaktan mutluluk duyacaklarını ve bu turnuvayı muhteşem bir organizasyon haline getirmek için el birliği verme kararı aldılar.

Futbolun 5 paydaşı KKTF’dan da destek alarak Mayıs ayında play-off ve play-outların bitmesi ile başlanması planlanan turnuvanın adını DEPREM ŞEHİTLERİ TURNUVASI koyarak toplanacak olan gelirinde Deprem Şehitlerimiz adına harcanması kararı aldı.

Yapılacak turnuvada Aksa Süper Lig ve Aksa 1.ligde yer alan 32 takımdan oluşan 8 bölge karmalarından oluşacak takımlarla güzel bir organizasyonda Şehitlerimizi anarak futbolcularımıza da milli motivasyon duygusu yaşatılması ve toplanacak gelirinde bağışlanarak destek olunması planlıyor.

Paydaşların yaptığı toplantıda yapılacak bu turnuvada 8 bölgeden oluşacak karmalar için Belediyelerden destek alınması ve onları da bu muhteşem organizasyona çekme kararı alındı.

Ayrıca turnuva için ana sponsor yada birçok yan sponsor bularak organizasyonu daha güzel bir hale getirmek ve toplanacak gelirin artırılması kararlaştırıldı.

Toplantıda uzun süredir CONİFA Kupası için KKTC Milli Takımını seçmek için bir çok bölgede maçları izlemeye giden bu yönde çalışmalar yapan KKTC Milli Takımlar Teknik Direktörü Caner Oshan’ı Turnuvanın Genel Koordinatörlüğüne getirme kararı da alındı.

Karmaların Teknik Adamları ilerleyen dönemde KKTFAD ve Turnuvanın Genel Koordinatörlüğüne getirilen Caner Oshan birlikte bir toplantı yaparak spor kamu oyuna açıklanması kararlaştırıldı.

Paydaşlar hafta başından itibaren el birliği vererek turnuva ilgili çalışmalara başlayarak Belediyeler ve sponsorlukla ilgili görüşmelere başlama kararı aldı.

Turnuvanın 8 bölge karması kura ile eşleşerek ilk turda 4 karşılaşmanın yapılması planlandı. 2 karşılaşmanın saat 18.00 ve saat 20.00’de olmak üzere MağusaDr Fazıl Küçük Stadında, diğer 2 karşılaşmanın ise 1 gün sonra saat 18.00 ve saat 20.00’de Güzelyurt Üner Berkalp stadında yapılması planlanıyor.

Buradan kazanan 4 takımın yarı finalde eşleşerek oynanacak olan 2 karşılaşmanın yine saat 18.00 ve saat 20.00’de olmak üzere bu kez yaklaşık 3 -4 gün sonra Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında oynanması planlanıyor.

Yarı final karşılaşmalarından kazanların final kaybedenlerin ise 3.lük karşılaşmalarının ise 3-4 gün sonra Lefkoşa Atatürk Stadında saat 18.00 ve saat 20.00’de oynatılarak Deprem Şehitleri Turnuvasının tamamlanması planlanıyor.

Maçlara girişlerin ücretli olacağı ve karşılaşmaların 4.dakika 17. Saniyesinde çeşitli anma aktiviteleri yapılması kararı alındı. Alınan bir diğer önemli karar ise yeni bir forma tasarlanması ve tüm Spor Şehitlerimizin bir arada bu formada Resimlerinin yer alması ve bu formaların da satışa sunulması oldu.

Turnuva için paydaşlar arasında toplantıların devam edeceği ve organizasyonun kusursuz ve görkemli bir turnuva olması için yeni fikirler üretmeye çalışacakları da açıklandı.

Turnuvada karmalar ve takımlar şu şekilde belirlendi….



İSKELE MELEKLER KARMASI

PERA LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ

YENİ BOĞAZİÇİ

MORMENEKŞE

YENİ ERENKÖY

MAĞUSA MELEKLER KARMASI

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

YONPAŞ DUMLUPINAR

ÜNİMAR MARAŞ

İNCİRLİ

MESARYA MELEKLER KARMASI

CİHANGİR

MESARYA

MİRACLE DEĞİRMENLİK

DÖRTYOL

BAŞKENT MELEKLER KARMASI

YENİCAMİ

KÜÇÜK KAYMAKLI

ÇETİNKAYA

CHİNA BAZZAR GENÇLİK GÜCÜ

LEFKOŞA MELEKLER KARMASI

HAMİTKÖY

GÖÇMENKÖY

GÖNYELİ

M.HACIALİ YILMAZKÖY

GÜZELYURT/ LEFKE MELEKLER KARMASI

LEFKE

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI

YALOVA

GİRNE MELEKLER KARMASI

DOĞANTÜRK BİRLİĞİ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

DÜZKAYA

ESENTEPE

ALSANCAK MELEKLER KARMASI

M.A.YEŞİLOVA

KARŞIYAKA

LAPTA

GİRNE HALK EVİ



