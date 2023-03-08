Bir anlık dikkatsizliğin acı sonu

Ercan-Gaziköy ana yolunda dikkatsizce tali yola dönüş yapan çöp kamyonu, anayolda seyreden 53 yaşındaki Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki araçla çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Topkayalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ercan-Gaziköy ana yolunda dün sabah 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki Gaziköy sakini Sadık Özcan Topkayalı hayatını kaybetti.

Kaza, Ercan-Gaziköy ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

40 yaşındaki Ümit Ilgan, yönetimindeki Değirmenlik Belediyesi’ne ait çöp kamyonuyla Birkayalar Petrol önlerinde ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçerek, o esnada ana yolda seyreden Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkayarak çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü Sadık Özcan Topkayalı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gümrük liman bekçisi olarak görev yapan ve Gaziköy sakini olan Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

