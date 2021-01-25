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Özgürlük Stadı, gömeç tarlasına döndü

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Akıncılar’ın maçlarını oynadığı Akdoğan Özgürlük Stadının zemini, bakımsızlıktan dolayı çim özelliğini yitirirken, futbol sahasından çok verimli bir gömeç tarlasını andırıyor

Özgürlük Stadı, gömeç tarlasına döndü
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Necati KÜLAHLILAR
BTM İkinci Lig kulüplerinden Akıncılar’ın maçlarını oynadığı tarihi Akdoğan Özgürlük Stadı, futbol sahasından çok verimli bir gömeç tarlasınıandırıyor.
Akdoğan Belediyesi sorumluluğuna verildiğinde Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif’in yoğun ilgisi sonrasında Akdoğan Özgürlük Stadının birçok eksikliği giderilmiş ve saha futbol oynanacak duruma getirilmişti.

Ancak daha sonra Spor Dairesi, Akdoğan Özgürlük Stadının sorumluluğunu Akdoğan Belediyesinden almış ve sorumluluğu üstlenmişti. Ancak geliştirileceği açıklanan stada gerekli yatırım yapılmayınca stadın hem zemini hem de diğer fiziki yapısı bozuldu. Akıncılar takımı da geride kalan sezonda maçlarını farklı sahalarda oynamak zorunda kalmıştı.
Stad zemini bakımsızlıktan dolayı çim özelliğini yitirirken, yağan yağmurlar sonrasında stadın büyük bölümünde gömeçler bitti. Böylelikle de stad,yemyeşil bir gömeç tarlası haline geldi.
 
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