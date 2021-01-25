Değirmenlik forma sponsorunu buldu

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Değirmenlik Spor Kulübündeyeni başkan Ahmet Erbay ve yönetim kurulunun kulübe gelir getirici çalışmaları devam ediyor.

Değirmenlik Spor Kulübü yönetimi, 2021 – 2022 sezonu için ana formasponsorunu da buldu.Demirerler Construction LTD, yeni sezonda yeşil beyazlıların ana formasponsoru olacak. Bu arada Değirmenlik Spor Kulübü yönetimi üye yazımına da devam ederken, Demirerler Construction LTDdirektörü Abdullah Demirerler, kulübün 245. üyesi oldu.

