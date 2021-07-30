Özbahar, Binatlı formasını giydi

Girne Halk Evi ile yollarını ayırma kararı alan deneyimli futbolcu Ali Özbahar’ın yeni takımı Binatlı oldu.
Başarılı sağ kanat futbolcusu Ali Özbahar, yeni sezonda Süper Ligin Güzelyurt temsilcilerinden Binatlı’da forma giyecek. Kendi bölgesinin takımı olan Binatlı’nın başarısına katkı koymaya çalışacak olan Ali Özbahar, Binatlı ile ilk antrenmanına çıkarken, sarı yeşilli Binatlı formasını da ilk kez giydi.
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