Ötüken, güçlü bir kadroyla lige hazır

İktisatbank BTM2. Lig ekiplerinden Royal Sun Süpermarket Ötüken'den transferin son gününde imzalar arka arkaya geldi. Yavmi, Prince ve Ali Öztürk transferlerini bitirerek ligin üzerinde bir orta saha üçlüsü kuran Royal Sun Süpermarket Ötüken, stoper ve ön libero mevkilerinde oynayan Mehmetçik'in tecrübeli oyuncusu Fatih Kılıç'ı da bonservisli olarak kadrosuna katarak hem takım içi rekabeti hem de rotasyonda kullanacağı geniş bir kadro oluşturdu. Daha önce yine bonservisli olarak Maraş'tan tecrübeli forvet Hasan Şemmedi'yi ve astronomik bir bonservis bedeli ile Mormenekşe'den Berk Hüdaoğluları'nı transfer ederek büyük bir sükse yapan Royal Sun Süpermarket Ötüken, Türkiye'den yerli statüsünde oynayan Binatlı'nın genç forveti Seyfican Yaylacı'yı da adaya getirerek önemli bir transfere daha imza attı. Ötüken ayrıca Dumlupınar'ın genç ve yetenekli kalecisi Mustafa Erendağ'ı da renklerine bağladı. Ötüken Btm 2 den kendi gruplarında olan Tuzlanın başarılı kanat oyuncusu Arif Ariba'yı da transfer etti.

Kulüp başkanı Doç. Dr. Emin Onuş yaptığı açıklamada sponsor başkan Hasan Süzen, sportif direktör Kemal Kırıkkale ve teknik direktör Mehmet Maraba ile mükemmel bir uyum içerisinde çalıştıklarını, bu yıl sadece iki-üç futbolcuyu kiralık olarak kadrolarına kattıklarını, lisansı düşen veya filiz lisans olarak pek çok yetenekli genç futbolcuyu da transfer ederek bir nevi BTM 1 için de iskeleti olan bir takım oluşturduklarını dile getirdi. Yaklaşık bir yıldır tendonlarındaki sakatlık sebebiyle tedavi gören yılların tecrübesi başkan Emin Onuş da lisansını tazeleyerek bu yıl takımda görev alacak. Eşbaşkan Rifat Can da her yılki gibi kadrodaki yerini aldı. Her iki eşbaşkan bu yıl süre alacağı için kural gereği başkanlıklarını lig bitimine kadar sponsor Hasan Süzen'e devrettiler.