Osman Ercen, LTTFF’de görevini bırakacak

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen, 21 Haziran’da yapılacak genel kurulun ardından görevi bırakmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman Ercen, yeni seçilecek başkan ve yönetim kuruluna başarılar dilerken, her kademesinde hizmet verdiği TTFF’nin bugünden sonra da bir neferi olarak hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Osman Ercen’in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu, 1976 yılından beri faaliyet göstermektedir. Şimdiye kadar görev yapan her başkan ve yönetim kurulu üyelerini minnet ile selamlıyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaşayanlara uzun ömürler diliyorum.

Yaşayan her canlının bir ömrü olduğu gibi, her görevin bir sonu vardır. Göreve gelen herkes bir önceki arkadaşından devraldıklarını devam ettirmek ve yeni düşüncelerini hayata geçirmekle mükelleftir. Bende TTFF Başkanı seçildiğim günden itibaren yanımdaki arkadaşlarım ile birlikte hep bir adım ileri gitmeye ve hep yeni projeleri masaya yatırmaya çalıştık.

Başarılı olup olmadığımızı zaman gösterecektir. Ama başkanlık yaptığım süre içerisinde altına imza attığımız her projenin ya da çalışmanın gerekliliğine inandım ve her zaman içim rahat oldu. Yalnız benim değil tüm çalışma arkadaşlarımın içi rahat oldu. Çünkü ben ve bizler TTFF ve toplumumuz yararına ne varsa hayata geçirmek için elimizden gelenin fazlasın yaptığımıza inanıyorum.

Şimdi TTFF 21/06/2022 tarihinde genel kurul yapıp yeni başkan ve yönetim kurulu ile yoluna devam edecek. Yeni seçilecek olan başkan ve yönetim kuruluna şimdiden başarılar dilerim ve tüm kulüp başkanlarına da yeni sezonda başarılar dilerim. Herkesin bildiği gibi ben başkan seçilmeden önce yıllarca TTFF’nin her alanında ve her kademesinde hizmet vermeye çalıştım. Bugünden sonra da TTFF’nin bir neferi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Yeni başkan ve yönetim kuruluna her konuda yardımcı olacağım. Çünkü benim yolum hizmetten geçer ve ülküm TTFF’nin ilelebet yaşamasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”