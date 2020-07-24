Aktunç: Şampiyonluk çok yakıştı

Nazım Aktunç, şampiyonlukla ilgili teşekkür açıklamasında bulunurken, “Şampiyonluk bu takıma çok yakıştı.” ifadelerini kullandı

Göçmenköy’den sonra Mesarya’yı K-PET 1.Lig Şampiyonu olarak K-PET Süper Lige çıkartanNazım Aktunç, şampiyonlukla ilgili teşekkür açıklamasında bulundu.

Nazım Aktunç’un açıklaması şöyle:

“2019-2020 K-PET 1.Lig şampiyonu Mesarya’nın, bu zor sezonda takımın herzaman büyük destekçisi olan başkanlarımıza, yöneticilerimize ve tüm Mesarya ailesine çok teşekkür ederim.

Her türlü ayrıntıyı düşünerek bu takım için çalışan çok değerli teknik ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başarının asıl mimarları olan, tüm sezon bizlere tahammül ederek sorgulamadan sadece çalışan ve sonuna kadar hakettikleri kupayı kazanarak bu kulübün tarihine geçen aslan yürekli futbolcularıma sonsuz teşekkürler ederim.

Kuruluşundan itibaren geçen 4 yılda bu kulüpte çalışan,emek veren,takımı bugünlere getirerek bizlere bu şampiyonluk fırsatını yaratan bizden önceki tüm antrenör ve futbolcu arkadaşlara da ekibim adına çok teşekkür ederim.Şampiyonluk bu takıma çok yakıştı”

